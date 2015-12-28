Министр торговли Турции: Меры России существенно не повлияют на экономику Турции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Специальные экономические меры, введенные Россией против Турции, не окажут существенного негативного воздействия на турецкую экономику".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи.

"Товарооборот между Турцией и Россией по сравнению с 2014 годом сократился на 38-40%. Таким образом, ущерб, который может быть нанесен экономике Турции, будет незначительным. Однако, несмотря на это, правительство разработало различные сценарии развития ситуации. Найдены новые рынки сбыта для турецкой сельхозпродукции, приняты меры для поддержки наших производителей", - заявил Тюфенкчи.

По его словам, принятые Россией меры наносят ущерб интересам населения обеих стран. "В России резко возросли цены на овощи и фрукты. Надеюсь, подобная ситуация продлится недолго", - сказал министр.

Тюфенкчи добавил, что в ближайшей перспективе не следует ожидать энергетического кризиса в отношениях с Россией, так как поставки газа из РФ в Турцию осуществляются по международным соглашениям. Тем не менее, по его словам, "министерство энергетики Турции разработало рассчитанные на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу сценарии по обеспечению поставок газа".