Турецкий лидер: У нас уважительные отношения с президентом России

10:58

Без наличия доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным "зерновое соглашение" не было бы возобновлено после отказа РФ от него ранее.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что между ним и президентом России имеется взаимное уважение: "Поэтому это соглашение достигнуто, и мы продолжаем процесс [вывоза украинского зерна-прим. ред.].

Эрдоган подчеркнул, что посредничество Турции продолжится. Он назвал решение России по Херсону позитивным шагом: "Если Россия будет представлена на саммите G-20, я проведу встречу личную встречу. Если же этого не произойдет, я продолжу контакты по телефону".