 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкие военнослужащие вошли в сирийскую провинцию Идлиб

    Турция обеспечит безопасность в пределах Идлиба, а Россия – окрестной территории

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Перейдя сирийскую границу, Вооруженные силы Турции вошли в провинцию Идлиб.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Отметим, что 7 октября живая сила и техника Вооруженных сил Турции были размещены на границе, чтобы войти в провинцию Идлиб.

    Они вошли в Идлиб согласно достигнутой в столице Казахстана Астане договоренности между тремя странами-гарантами - Турцией, Ираном и Россией. На прошедшей в Астане шестой встрече регион был объявлен "бесконфликтным".

    По информации, бесконфликтные регионы будут контролироваться наблюдателями, полномочия которым предоставлены тремя странами-гарантами. Их основная обязанность заключается в предотвращении перестрелки между оппозиционными силами и режимом Башара Асада.

    Турция, Иран и Россия направят в регион по 500 наблюдателей. Турецкие военнослужащие обеспечат безопасность в пределах Идлиба, а Россия – окрестной территории.

    Напомним, что Идлиб граничит с турецкой провинцией Хатай. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi