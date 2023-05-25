Турецкая TUSAŞ заключила контракт на поставку Малайзии ударных БПЛА ANKA

Одна из ведущих оборонных компаний Турции - национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ заключила контракт на поставку трех ударных беспилотников ANKA в Малайзию на общую сумму около 100 млн долларов.

Одна из ведущих оборонных компаний Турции - национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ заключила контракт на поставку трех ударных беспилотников ANKA в Малайзию на общую сумму около 100 млн долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

В рамках крупнейшей оборонной выставки Азиатско-Тихоокеанского региона LIMA Langkawi 2023 в Малайзии TUSAŞ подписала контракт с Министерством обороны этой страны о поставках турецких ударных беспилотников ANKA в течение двух лет.

Беспилотники будут оснащены специальными радарами с возможностью спутникового управления, разработанными для нужд ВВС Малайзии.

Заместитель главы правления TUSAŞ Омар Джихад Вардан заявил о том, что компания на протяжении многих лет продолжает успешно продвигать свою продукцию в этом регионе.

"Переговоры по контракту велись на протяжении последних 4-4,5 лет. В результате удалось достичь соглашения о поставках трех единиц БПЛА ANKA на сумму около 100 млн долларов", - сказал он.

Вардан отметил, что поскольку Малайзия является островным государством, она нуждается в вооружении в возможностью дальнего видения и длительного пребывания в воздухе.

Отмечается, что Турцию на выставке, которая проходит с 23 по 27 мая, представляют 18 компаний, в том числе ASELSAN, Koç Defence, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii и т.д.