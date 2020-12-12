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Турецкая армия уничтожила террористов PKK

Турецкая армия уничтожила террористов PKK В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK
В регионе
12 декабря 2020 г. 17:58
Турецкая армия уничтожила террористов PKK

В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Report.

"Мы продолжим активную и решительную борьбу с терроризмом", - подчеркнули в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu 5 PKK terrorçusunu məhv edib

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