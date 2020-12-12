Турецкая армия уничтожила террористов PKK В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK
В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Report.
"Мы продолжим активную и решительную борьбу с терроризмом", - подчеркнули в министерстве.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E