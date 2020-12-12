Турецкая армия уничтожила террористов PKK

Турецкая армия уничтожила террористов PKK

В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK

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В результате воздушной операции, проведенной в координации Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией, были уничтожены 5 террористов PKK. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Report. "Мы продолжим активную и решительную борьбу с терроризмом", - подчеркнули в министерстве. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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