О нас

Турецкая армия уничтожила полевого командира YPG в Сирии

Турецкая армия уничтожила полевого командира YPG в Сирии Вооруженные силы Турции уничтожили полевого командира YPG (сирийское крыло террористической организации РКК – ред.) в сирийской провинции Хасеке.
В регионе
4 декабря 2022 г. 02:37
Турецкая армия уничтожила полевого командира YPG в Сирии

Вооруженные силы Турции уничтожили полевого командира YPG (сирийское крыло террористической организации РКК – ред.) в сирийской провинции Хасеке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Согласно информации, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по автомобильной колонне боевиков. По сведениям очевидцев, две ракеты попали в одну из машин неназванного полевого командира YPG, убиты несколько боевиков.

В официальном заявлении Министерства национальной обороны Турции указано, что в рамках операции "Оливковая ветвь" уничтожены два террориста на севере Сирии.

В целом за время операции "Пендже-Килит" на севере Сирии и Ирака убит 491 террорист.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu Suriyada YPG-nin səhra komandirini məhv edib

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi