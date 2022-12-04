Турецкая армия уничтожила полевого командира YPG в Сирии

Вооруженные силы Турции уничтожили полевого командира YPG (сирийское крыло террористической организации РКК – ред.) в сирийской провинции Хасеке.

Вооруженные силы Турции уничтожили полевого командира YPG (сирийское крыло террористической организации РКК – ред.) в сирийской провинции Хасеке.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Согласно информации, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по автомобильной колонне боевиков. По сведениям очевидцев, две ракеты попали в одну из машин неназванного полевого командира YPG, убиты несколько боевиков.

В официальном заявлении Министерства национальной обороны Турции указано, что в рамках операции "Оливковая ветвь" уничтожены два террориста на севере Сирии.

В целом за время операции "Пендже-Килит" на севере Сирии и Ирака убит 491 террорист.