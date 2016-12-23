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    Турецкая армия ликвидировала 24 террориста ИГИЛ в Сирии

    В результате авиаударов истребителей были уничтожены 143 укрепления и 37 зданий террористов

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ На 121-й день антитеррористической операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимого турецкими военнослужащими в Сирии, в городе Аль-Баб были ликвидированы 24 члена террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Согласно информации, в результате нанесенных истребителями авиаударов были уничтожены 143 укрепления и 37 зданий террористов.

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