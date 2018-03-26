Турция успешно испытала собственные баллистические ракеты

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Турции были проведены успешные испытания первых турецких баллистических ракет Gökdoğan и Bozdoğan.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, тестовые запуски ракет были выполнены с военного полигона в Синопе.

В ходе испытаний специалисты оценили возможности двигателя ракет после отключения системы наведения.

Также, согласно программе испытаний, Турция намерена в последнем квартале 2018 года провести пуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей и пуск с самолёта.