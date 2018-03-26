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    Турция успешно испытала собственные баллистические ракеты

    Тестовые запуски ракет были выполнены с военного полигона в Синопе

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Турции были проведены успешные испытания первых турецких баллистических ракет Gökdoğan и Bozdoğan.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, тестовые запуски ракет были выполнены с военного полигона в Синопе.

    В ходе испытаний специалисты оценили возможности двигателя ракет после отключения системы наведения.

    Также, согласно программе испытаний, Турция намерена в последнем квартале 2018 года провести пуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей и пуск с самолёта.

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