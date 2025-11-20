Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

Турция примет в следующем году глобальный климатический саммит COP31, Австралия же возглавит межправительственные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире Australian Broadcasting Corp Radio.

По словам Альбанезе, стороны пришли к компромиссу – Турция выступит в качестве председателя саммита COP31, pre-COP мероприятия пройдут в Тихоокеанском регионе, а Австралия возглавит межправительственные переговоры.

"То, что мы придумали, - большая победа как для Австралии, так и для Турции", - заявил он.

Агентство также отмечает, что Турция проведет COP31 в городе Анталья.

Ранее на этой неделе Альбанезе заявил, что его страна не будет проводить климатический саммит COP31 совместно с Турцией.

Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31 еще в 2022 году, и ни одна страна не отозвала свою кандидатуру, что и привело к затянувшейся неопределенности.

Согласно правилам ООН, необходимо единогласное согласие стран группы "Западная Европа и другие государства" (WEOG), в которую входят Австралия и Турция. Если консенсус так и не будет достигнут, право проведения автоматически перейдет Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира климатического подразделения ООН. Однако германские власти уже дали понять, что не заинтересованы в проведении COP31.