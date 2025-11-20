Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 11:14
    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    Турция примет в следующем году глобальный климатический саммит COP31, Австралия же возглавит межправительственные переговоры.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире Australian Broadcasting Corp Radio.

    По словам Альбанезе, стороны пришли к компромиссу – Турция выступит в качестве председателя саммита COP31, pre-COP мероприятия пройдут в Тихоокеанском регионе, а Австралия возглавит межправительственные переговоры.

    "То, что мы придумали, - большая победа как для Австралии, так и для Турции", - заявил он.

    Агентство также отмечает, что Турция проведет COP31 в городе Анталья.

    Ранее на этой неделе Альбанезе заявил, что его страна не будет проводить климатический саммит COP31 совместно с Турцией.

    Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31 еще в 2022 году, и ни одна страна не отозвала свою кандидатуру, что и привело к затянувшейся неопределенности.

    Согласно правилам ООН, необходимо единогласное согласие стран группы "Западная Европа и другие государства" (WEOG), в которую входят Австралия и Турция. Если консенсус так и не будет достигнут, право проведения автоматически перейдет Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира климатического подразделения ООН. Однако германские власти уже дали понять, что не заинтересованы в проведении COP31.

    COP31 Австралия Турция ООН COP30 Энтони Альбанезе
    Avstraliyanın Baş naziri: COP31 Türkiyədə keçiriləcək

    Последние новости

    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    10:53

    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    Лента новостей