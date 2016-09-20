Турция готовит новое связанное с FETÖ досье, которое представит Соединенным Штатам

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Мы подготавливаем новое, связанное с госпереворотом досье, которое представим США".

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, официальная Анкара желает передачи Соединенными Штатами Фетхуллаха Гюлена Турции: "Президент США Барак Обама, вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри также заявили о желании передать нам Фетхуллаха Гюлена. Для этого они попросили у нас доказательства и мы представили имеющиеся у нас факты. Нами подготавливается новое досье, связанное с попыткой госпереворота, которое мы представим США. Мы сотрудничаем с США в данной области, однако хотим добиться результатов. Самый лучший результат - передача Фетхуллаха Гюлена".

Касаясь проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии антитеррористической операции "Щит Евфрата", М.Чавушоглу сказал: "Турция не будет действовать в одиночку для освобождения называемых ИГ "двумя столицами" городов Ракка и Мосул. Некоторые союзники не направили в регион сухопутные войска. Мы задаем им вопрос "Почему Турция должна действовать в одиночку? Почему мы не должны вести совместную борьбу, если ИГ является нашим общим врагом?".