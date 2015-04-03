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    ​Турция планирует направить в Крым наблюдательную миссию по правам человека

    Президенты России и Турции обсудили вопрос прекращения вещания крымско-татарского телеканала ATR

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Турция намерена направить неформальную миссию для наблюдения за нарушениями прав человека в аннексированном Россией украинском Крыму. Как сообщает Report со ссылкой на радио "Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Литву. 

    Он отметил, что миссия будет направлена в ближайшее время. 

    Напомним, что с 1 апреля вещание телеканала ATR было прекращено. Проблемы с работой имеют также другие СМИ, входящие в медиа-холдинг ATR - детский крымско-татарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер".

    Вопрос прекращения вещания крымско-татарского телеканала ATR был обсужден в ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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