​Турция планирует направить в Крым наблюдательную миссию по правам человека

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Турция намерена направить неформальную миссию для наблюдения за нарушениями прав человека в аннексированном Россией украинском Крыму. Как сообщает Report со ссылкой на радио "Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Литву.

Он отметил, что миссия будет направлена в ближайшее время.

Напомним, что с 1 апреля вещание телеканала ATR было прекращено. Проблемы с работой имеют также другие СМИ, входящие в медиа-холдинг ATR - детский крымско-татарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер".

Вопрос прекращения вещания крымско-татарского телеканала ATR был обсужден в ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.