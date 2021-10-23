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Турция объявила послов десяти стран персонами нон грата

Турция объявила послов десяти стран персонами нон грата Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.
В регионе
23 октября 2021 г. 18:50
Турция объявила послов десяти стран персонами нон грата
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Эрдоган сказал, выступая в городе Эскишехир.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", — сказал Эрдоган, выступая в городе Эскишехир.

Поводом стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым выступили дипломаты на этой неделе. После этого турецкий МИД вызвал послов к себе и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə 10 ölkənin səfirini "persona non qrata" elan edib

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