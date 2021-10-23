Турция объявила послов десяти стран персонами нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Эрдоган сказал, выступая в городе Эскишехир.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", — сказал Эрдоган, выступая в городе Эскишехир.

Поводом стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым выступили дипломаты на этой неделе. После этого турецкий МИД вызвал послов к себе и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.