Турция надеется, что госсекретарь США сдержит обещания после визита в Анкару

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь назвал недопустимым решение американцев вести борьбу против ИГ в Сирии совместно с отрядами "Сил народной самообороны".

Анкара рассчитывает, что после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию Вашингтон сдержит свои обещания. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности

"По вопросу Сирии у нас не должно быть расхождений во взглядах с нашими партнерами. У нас есть определенные договоренности с США, о которых мы говорили с Рексом Тиллерсоном во время его визита. Мы считаем, что на этот раз США должны сдержать данные нам обещания", - сказал он.

Чавушоглу вновь назвал недопустимым решение американцев вести борьбу против террористической организации "Исламское государство" в Сирии совместно с отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), которые Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. "Почему США поддерживают СНС? Для борьбы с "Даиш", - отметил он.

"Мы видели, как в Ракке между ними было заключено соглашение. Сейчас СНС вместе с "Даиш" противостоят Турции. Вот с такими людьми сотрудничают наши союзники. Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул Чавушоглу.