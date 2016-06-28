Ибрагим Калын: Турция готова рассмотреть компенсацию семье погибшего пилота Су-24

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Вопрос о компенсации за гибель пилота Су-24 Олега Пешкова может быть рассмотрен при поступлении соответствующего запроса от его родных.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, чьи высказывания передал в прямом эфире телеканал NTV.

"Мы готовы предпринять необходимые шаги, чтобы, как написано в письме президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), "смягчить боль семьи (погибшего летчика)". Если от семьи будет соответствующий запрос, мы, конечно, оценим его с человеческой точки зрения. Пока такого запроса не поступало", - сказал он.