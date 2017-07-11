Турция договорилась с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Турция достигла договоренности с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на ее территории.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса в понедельник.

"Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет".

Он ответил также на вопрос РИА Новости о том, в каком районе Турции предполагается вывести газопровод на сушу.

"Была достигнута договоренность, что выход будет осуществлен во Фракии (европейской части Турции) в районе Кыйыкёй, и, несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы, как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет", — отметил Озджан.