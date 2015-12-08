​Турция депортировала съемочную группу телеканала "Россия 1"

Баку. 08 декабря. REPORT.AZ/ Турция депортировала съемочную группу журналиста "России 1" Александра Бузаладзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

При этом Анкара отказалась дать разъяснения произошедшего сотрудникам российского посольства.

"Журналисты были задержаны в приграничной с Сирией провинции Хатай на юго-востоке Турции. Это произошло в тот момент, когда они направлялись в соседнюю провинцию Газиантеп", - сообщили в ВГТРК.

Задержание журналистов программы "Специальный корреспондент" провели одетые в штатское неизвестные лица. На законное требование журналистов представиться и предъявить свои документы они ответили отказом, отметили в пресс-службе холдинга.

Задержание было проведено 7 декабря, после этого россиян отправили в местный полицейский участок, подчеркнули в пресс-службе. "Здесь им сообщили о решении депортировать их из Турции на основании "нарушения правил деятельности иностранных журналистов в Турецкой Республике", - сказали в холдинге.