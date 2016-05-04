Троим подозреваемым в убийстве семьи Гошта предъявлено обвинение

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Троим подозреваемым в убийстве семьи бывшего главы полиции Сызрани Андрея Гошта были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство малолетней и разбое, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня троим подозреваемым - Исламу Бабаеву, Орхану Зохрабову и Роману Фаталиеву - предъявлено обвинение в совершении преступлений. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство малолетней и разбое", - сообщили в Следственном комитете.

Отмечается также, что состояние девочки, которая выжила в массовом убийстве, остается стабильным.

Убийство произошло в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области в ночь на 24 апреля. Вместе с бывшим главой городской полиции убиты его родители, брат с супругой и племянница.