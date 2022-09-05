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Три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

Три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Три судна с сельхозпродукцией вышли в понедельник утром из украинских портов.
В регионе
5 сентября 2022 г. 10:54
Три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

Три судна с сельхозпродукцией вышли в понедельник утром из украинских портов.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

"Еще три судна сегодня утром вышли из портов", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic, сухогруз My Meray с 30 тыс. тонн кукурузы идет из порта Черноморск в Египет. Судно Golden Yara везет 13,5 тыс. тонн зерна из порта Южный в турецкий Мерсин, а судно Baron начало движение из Одессы в Турцию с грузом в 5,75 тыс. тонн кукурузы.

Выход сухогрузов ранее санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Вывоз сельхозпродукции из Украины осуществляется по гуманитарному коридору, его контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются на Украину.

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Версия на английском языке 3 vessels with agricultural products leave Ukrainian ports

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