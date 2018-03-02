Трамп продлил на год антироссийские санкции

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил еще на год срок действия санкций, введенных против России из-за кризиса на Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что данные антироссийские меры должны остаться в силе на протяжении еще одного года после 6 марта 20018 года.