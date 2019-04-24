Террористическая РКК сформировала вооруженную группировку из армян

Сирийские ответвления террористической группировки РКК YPG/PYD сформировали вооруженный отряд из проживающих в Сирии и Ливане армян для борьбы против Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт sonhaberler.com.

Они заявили, что являются потомками армян, "переселенных" в 1915 году из Османской империи. 24 апреля вооруженная группировка объявила о начале своей деятельности. Вооруженному отряду присвоено имя убитого в Сирии члена Коммунистической партии Турции, марксиста-лениниста Нубара Озаняна (Орхан Бакырджян).

Один из лидеров этой террористической группировки Масис Оттаяф сообщил, что в сирийских городах Камышлы, Хасеке, Серекание, Дирбесие и Амуде армян собирали и ежедневно проводили с ними военные и идеологические тренинги. В их штабе повешена фотография Левона Экмеджяна - члена террористической группировки АСАЛА, совершившей в 1982 году в турецком регионе Эсенбога теракт, в результате которого погибли 9 человек, пострадали 72 человека.

Сообщается, что террористическая РКК поддерживает Армению в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, помогает агрессорам. Направленные в Армению для борьбы против Азербайджана террористы были отобраны среди прошедших тренинги по закладке бомб и диверсиям. Группа армян, обученных РКК, называется "Орлы Агры". Ими руководят три террориста - Ливан Карадаг, Хемаран Кервечян и Сервет Багопшин. В будущем эту вооруженную группировку армян предполагается назвать İnternasional tabor.

Напомним, что 24 апреля армяне проведут на кладбище "Шишли" в Стамбуле и других местах церемонию под названием "Тех, кого потеряли, мы вспоминаем 24 апреля".