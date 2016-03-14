Теракт в Анкаре: число погибших возросло до 34 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 5

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Анкаре достигло 34 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Мехмет Муеззиноглу: "В результате теракта в Анкаре погибло: на месте 30 человек, еще четверо - в больницах. В числе 30 погибших на месте события, как минимум один, или даже двое находились в машине, которая была использована при теракте".

*** 22.58

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В числе погибших и раненных в результате теракта в Анкаре нет граждан Азербайджана. Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ посол Азербайджана в Турции Фаик Багиров.

В связи с терактом в посольстве открыта горячая линия.

*** 22.43

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Анкаре достигло 27 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Анкары.

Отмечается, что 23 человека, погибли на месте теракта, а 4 - по дороге в больницы.

Еще 75 человек ранены.

*** 22.33

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Под председательством премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу состоится экстренное заседание посвященное взрыву в Анкаре. В заседании примут участие министры и представители структур безопасности.

*** 22.03

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Власти Анкары сообщили, что в результате взрыва заминированного автомобиля в 18.45 по местному времени в районе Кызылай погибло 25 человек.

Еще 75 раненных свезены в различные больницы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформирован со случившемся. Главу государства проинформировал по телефону министр внутренних дел Эфган Ала.

*** 21.45

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Турецкие власти ввели ограничения на освещение теракта в Анкаре в СМИ, сообщает Высший совет Турции по телевидению и радио в воскресенье.

Взрыв произошел в 20.41 по бакинскому времени на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей.

Ранено по меньшей мере 15 человек. Раненных свозят в 10 различных больниц турецкой столицы.

Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят машины. По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами. Центр столицы полностью перекрыт. В район прибывают машины скорой помощи и пожарные расчеты.

*** 21.05

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ - В столице Турции в воскресенье вечером произошел взрыв.

Взрыв прогремел в районе Кызылай в центре Анкары. По предварительным данным, есть большое количество раненых.

В район взрыва направлены кареты скорой помощи. Территория отцеплена. Причина взрыва пока не уставлена.