Телефонные террористы атакуют Москву

Москва. 13 сентября. REPORT.AZ/ Волна звонков о заложенных взрывных устройствах, прошедшая вчера по разным городам России, докатилась и до Москвы, сообщает российское бюро Report.

Из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва из торговых центров "Афимолл", "Метрополис", "Капитолий" и "Город", из Киевского, Ленинградского и Казанского вокзалов, а также из МГИМО, МГМУ им. Сеченова и РЭУ им. Плеханова было эвакуировано более 10 000 человек.

Также анонимы сообщили о взрывном устройстве на Красной площади.

Как сообщили Report московские полицейские, в помещениях идут обыски, работают саперные бригады. Полицейские также сообщили, что все звонки поступили практически одновременно, между 15:00-16:00 по московскому времени. По непроверенной информации, телефонные террористы в большинстве случаев звонили с украинских номеров.

МВД, МЧС и другие специальные службы пока уклоняются от официальных комментариев.