Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19

Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса

Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса в иранской столице. Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

По данным агентства, губернатор столичного региона Ануширван Мохсени Бандпей сообщил о запрете на проведение траурных и свадебных мероприятий в мечетях и залах соответственно, поскольку в Тегеране растет число заражений.

Подобное решение принято после высказанной руководством Ирана обеспокоенности, что подобного рода мероприятия значительно повышают риски распространения коронавируса из-за больших скоплений людей.

В то же время со стороны штаба к губернатору Тегерана поступил запрос запретить собрания более 10 человек.

В целом же серьезных ограничений на работу бизнеса и предприятий, предполагающих большое скопление людей, не принималось.