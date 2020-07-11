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Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19

Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19 Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса
В регионе
11 июля 2020 г. 18:02
Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19

Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса в иранской столице. Как передает Report, об этом  сообщило агентство  Fars со ссылкой на местные власти.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

По данным агентства, губернатор столичного региона Ануширван Мохсени Бандпей сообщил о запрете на проведение траурных и свадебных мероприятий в мечетях и залах соответственно, поскольку в Тегеране растет число заражений.

Подобное решение принято после высказанной руководством Ирана обеспокоенности, что подобного рода мероприятия значительно повышают риски распространения коронавируса из-за больших скоплений людей.

В то же время со стороны штаба к губернатору Тегерана поступил запрос запретить собрания более 10 человек.

В целом же серьезных ограничений на работу бизнеса и предприятий, предполагающих большое скопление людей, не принималось. 

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