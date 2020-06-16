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Супругу Зеленского госпитализировали

Супругу Зеленского госпитализировали

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в настоящее время ее состояние здоровья стабильное. Врачи диагностировали у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

У самого президента и их детей тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее в офисе президента Украина была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. 

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