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Супруга Зеленского заразилась коронавирусом

​Супруга Зеленского заразилась коронавирусом

Елена Зеленская

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные", - говорится в сообщении офиса в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".

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