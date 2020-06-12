​Супруга Зеленского заразилась коронавирусом

Елена Зеленская https://report.az/storage/news/c29d223624a62431fe159c8091d553ba/69db61b8-9520-42f0-bc3c-a15db9c6929e_292.jpg

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные", - говорится в сообщении офиса в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".