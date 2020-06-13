В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе президента Украина Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в администрации.

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На днях они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

"Диагноз по обоим стал известен вчера вечером", — отмечает издание.

Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — "это не чума".

Накануне стало известно, что супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом.