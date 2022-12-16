Судебное разбирательство по делу Кочаряна против Пашиняна завершено

Судебное разбирательство по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна завершено.

Судебное разбирательство по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна завершено.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армении сообщил адвокат Айк Алумян.

По словам юриста, 16 декабря суд изучил доказательства, на заседании присутствовал и представитель Пашиняна.

"Для нас доводы представителя Пашиняна неприемлемы. Не знаю, какое решение примет суд, но надеюсь, что удовлетворит наш иск", - сказал Алумян.

Уже известно, что суд огласит вердикт 10 января 2023 года.

Адвокаты Кочаряна требуют взыскать у Армении в пользу экс-президента 2 млн драмов (более 5 тыс. долларов) и обязать Пашиняна публично опровергнуть заявления, сделанные 1 марта 2021 года на площади Республики.

Опровержение должно быть распространено через официальную страницу премьера в соцсети, Youtube правительства, общественное телевидение и ряд СМИ.

Напомним, Пашинян, касаясь дела "1 марта", заявил, что люди, "выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать". Кроме того, он заявил, что дело "1 марта" раскрыто.