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Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из Украины

Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Пор
© Reuters

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, главы кабмина Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Как передает Report, об этом  сообщает пресс-служба суда.

"Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в иске указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного Суда и члены Высшей квалификационной коллегии судей" — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что иск подал известный блoгер Александр Дубинский. Он просил суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по отношению к людям, которые, по его словам, могли совершать коррупционные преступления. Также истец попросил признать незаконным бездействие Службы безопасности страны.

Иск был принят судом 26 апреля. Предполагается, что выезд закроют в течение года пoсле пpезидентских и пaрламентских выборов.

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