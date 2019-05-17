Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из Украины

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, главы кабмина Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба суда.
"Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в иске указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного Суда и члены Высшей квалификационной коллегии судей" — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что иск подал известный блoгер Александр Дубинский. Он просил суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по отношению к людям, которые, по его словам, могли совершать коррупционные преступления. Также истец попросил признать незаконным бездействие Службы безопасности страны.
Иск был принят судом 26 апреля. Предполагается, что выезд закроют в течение года пoсле пpезидентских и пaрламентских выборов.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости