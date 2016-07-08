Суд в Армении не принял апелляцию оппозиционера Жирайра Сефиляна

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Армении по уголовным делам отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста лидеру радикально оппозиционного Фронта общественного спасения "Новая Армения" Жирайру Сефиляну, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении оружия.

Как сообщает Report, суд отклонил апелляцию на установленное судом первой инстанции решение в отношении Сефиляна.

Сам Сефилян обвинения не признает.

Сефилян уже был арестован 10 декабря 2006 года по обвинению в публичных призывах к насильственной смене конституционного порядка и осужден за незаконное хранение оружия на полтора года. В июне 2008 года после отбытия срока наказания вышел на свободу. 7 апреля 2015 года Сефилян вместе с четырьмя другими лидерами возглавляемой им организации "Учредительный парламент" был арестован по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам, но через месяц был отпущен.

