Суд Тбилиси заморозил счета грузинских НПО по обвинению в финансировании акций протеста

В регионе
27 августа 2025 г. 13:06
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета семи грузинских неправительственных организаций, обвиняемых в финансировании незаконных акций протеста.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на прокуратуру Грузии.

Дело касается продолжающегося расследования прокуратурой фактов саботажа, содействия иностранной организации, находящейся во враждебной деятельности в отношении Грузии, а также мобилизации средств для деятельности против конституционного строя и национальной безопасности, говорится в сообщении.

Согласно информации, эти организации в 2024 году материально и организационно поддерживали лиц, участвовавших в акциях протеста, а также оказывали им помощь в оплате штрафов и обеспечении правовой защиты.

"Эти действия в конечном итоге способствовали поощрению незаконных действий, ослаблению деятельности правоохранительных органов. Наложение ареста на банковские счета предотвращает дальнейшие случаи злоупотребления средствами", – отмечается в сообщении прокуратуры.

