Суд решил, что Тельман Исмаилов не имеет постоянной работы и источника доходов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бывший владелец Черкизовского рынка, основатель группы АСТ бизнесмен Тельман Исмаилов, признанный банкротом, не имеет постоянного места работы и источника доходов, следует из опубликованного во вторник решения арбитражного суда Московской области, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"На момент рассмотрения заявления (о банкротстве) у должника имеется следующее имущество: земельный участок (Московская область, Одинцовский район, д. Сколково), кадастровой стоимостью 13,9 миллиона рублей; наличные денежные средства — 25 тысяч рублей; денежные средства в кредитных учреждениях – 88,79 рубля и 28,77 доллара", — говорится в решении.

Арбитраж Московской области 21 декабря по заявлению гражданина Бориса Зубкова, которому Исмаилов задолжал 15 миллионов рублей, признал последнего банкротом и ввел в отношении него на полгода процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим суд утвердил Дмитрия Андреева.

В соответствии с российским законодательством, суд может признать гражданина банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, минуя стадию реструктуризации долга, если есть соответствующее ходатайство должника и если он не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации. Одним из таких требований является наличие постоянного источника дохода. В решении суда говорится, что представитель Исмаилова заявил ходатайство о введении сразу процедуры реализации имущества.

Как следует из решения, общая задолженность Исмаилова перед кредиторами на момент обращения в суд Зубкова превышала 20 миллиардов рублей, в том числе перед Банком Москвы составляла 213,3 миллиона долларов, перед компанией Tandum Limited — 2 миллиона долларов. Суд также указал, что долг перед Зубковым возник из договора займа от 11 сентября 2014 года. Исмаилов должен был вернуть деньги до конца 2014 года, но не сделал этого.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.