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Стали известны вопросы, которые Путин и Эрдоган обсудят в Сочи

Стали известны вопросы, которые Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Стали известны вопросы, которые будут обсуждаться на российско-турецких переговорах.
В регионе
31 июля 2022 г. 19:34
Стали известны вопросы, которые Путин и Эрдоган обсудят в Сочи

Стали известны вопросы, которые будут обсуждаться на российско-турецких переговорах.

Как передает Report, об этом в эфире "Kanal 7" рассказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын сообщил, что в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, запланированного на 5 августа, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы соглашения о перевозке зерна, продовольственной безопасности и движения судов в Черном море.

Пресс-секретарь президента Турции также коснулся двусторонних отношений с Россией:

"Если все разорвут мосты с Россией, кто с ними будет разговаривать, кто будет посредником, кто будет налаживать контакты, кто будет заключать эти договоренности? Я говорил об этом западным странам. Мы видим результат этого. Соглашение о перевозке зерна - это ход этих переговоров".

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