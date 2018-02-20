Стала известна причина отказа от ввода армии Башара Асада в Африн

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована причина разногласия между сторонниками Башара Асада и сирийской ветвью РПК – YPG на ввод проправительственных сил в Африн.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, встреча сторонников Б.Асада с представителями YPG состоялась при посредничестве России в поселке Шехба провинции Халеб. Стороны не смогли достичь согласия на ввод армии Б.Асада в Африн.

В качестве условия, представители Б.Асада предложили террористам PПK/PYD/YPG сложить оружие и сдаться, на что те ответили отказом. Тем не менее, переговоры между сторонами продолжаются.

Террористы заявили, что никого в Африн не приглашали и выступят против сил, желающих поддержать Турцию. Пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын выразил отношение к взаимопониманию между Асадом и РПК по вопросу Африна. Он заявил, что это носит откровенно пропагандистский характер. “Однако не исключено достижение некоторых грязных и скрытых договоренностей. Независимо от этого, операция “Оливковая ветвь" продолжается и достигнет намеченной цели”.

Отметим, что ранее заявлялось о введении войск Башара Асада в Африн 19 февраля и достижение договоренности по этому вопросу с террористами.