США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с запуском баллистических ракет

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Мы официально предупреждаем Иран... Иран продолжает угрожать США и их союзникам. США продолжают осуждать такие действия Ирана, которые подрывают безопасность, стабильность и процветание государств на Ближнем Востоке", - сказал он

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.