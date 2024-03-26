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США расширили список антироссийских санкций

США расширили список антироссийских санкций Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию.
В регионе
26 марта 2024 г. 20:59
США расширили список антироссийских санкций

Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минфина США.

Из документа следует, что рестрикции вводятся за содействие властям Сирии во главе с ее президентом Башаром Асадом. Они будут действовать в отношении шести физических лиц, включая россиянина Алексея Макарова. Американская сторона называет его вице-президентом российского РФК-Банка. Минфин США утверждает, что россиянин оказывал поддержку сирийскому центробанку.

Санкции также вводятся в отношении 12 юридических лиц, одним из которых является российская компания "СТГ Логистик". По версии американских властей, она оказывала поддержку сирийскому правительству. В заявлении утверждается, что компания участвует в продаже сирийских полезных ископаемых.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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Версия на английском языке US sanctions another Russian company
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaların siyahısını genişləndirib

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