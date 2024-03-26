США расширили список антироссийских санкций

Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию.

Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Минфина США.

Из документа следует, что рестрикции вводятся за содействие властям Сирии во главе с ее президентом Башаром Асадом. Они будут действовать в отношении шести физических лиц, включая россиянина Алексея Макарова. Американская сторона называет его вице-президентом российского РФК-Банка. Минфин США утверждает, что россиянин оказывал поддержку сирийскому центробанку.

Санкции также вводятся в отношении 12 юридических лиц, одним из которых является российская компания "СТГ Логистик". По версии американских властей, она оказывала поддержку сирийскому правительству. В заявлении утверждается, что компания участвует в продаже сирийских полезных ископаемых.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.