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США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи

США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи В новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником от американского производителя Boeing. На их закупку выделят 200 млн долларов.
В регионе
3 февраля 2023 г. 11:38
США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи

В новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником от американского производителя Boeing. На их закупку выделят 200 млн долларов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет название вооружения, однако ранее СМИ сообщали о планах поставок на Украину малогабаритных высокоточных бомб наземного базирования (GLSDB), которые разрабатывает Boeing.

По информации агентства, Украина не сможет в скором времени получить эти бомбы. По словам источника, на их поставку может уйти около девяти месяцев после заключения контракта с военно-воздушными силами.

GLSDB состоит из бомбы малого диаметра с GPS и ракетного двигателя. С 2015 года Boeing трижды испытывал бомбу вместе со шведской Saab AB. Во время учений GLSDB смогла поражать цели на расстоянии 130 км.

В ноябре Reuters писал, что Boeing предложил Минобороны США закупить GLSDB для их дальнейшей передачи Украине. Компания выступила с подобным предложением на фоне сокращения запасов вооружения у Пентагона.

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