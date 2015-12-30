США критикуют Иран за "провокационные" запуски ракет

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Американские военные обвинили Иран в провокации из-за тестовых запусков баллистических ракет в непосредственной близости от американских кораблей, стоявших на рейде в Ормузском проливе, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителя вооруженных сил США Кайла Рейнса, на прошлой неделе корабли ВМC Ирана запустили "несколько неуправляемых ракет" на расстоянии 1370 метров от двух военных кораблей США и стоявшего неподалёку французского фрегата. Иранские корабли сделали предупреждение о запуске всего за 23 минуты.

Американские военные сочли запуски "провокационными", сказал Рейнс.

Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Через него проходит большая часть добываемой в странах Ближнего Востока нефти. Пролив стратегически важен для сил, ведущих в регионе борьбу против экстремистской группировки "Исламское государство".

Корабли ВМС США, находившиеся в проливе, базируются в близлежащем Бахрейне. Они патрулируют пролив, охотясь на пиратов.

В 2011 году Иран грозил заблокировать Ормузский пролив из-за экономических санкций, введенных против него странами Запада. В ответ на это США пригрозили принять решительные меры.

В 1988 году между Ираном и США уже возникал конфликт из-за Ормузского пролива. Тогда корабли США атаковали две находившиеся в заливе нефтяные платформы. Произошло боевое столкновение, в котором шесть иранских кораблей были потоплены или повреждены.

Затем американский корабль USS Vincennes, патрулировавший залив, сбил иранский гражданский самолёт с 290 пассажирами, приняв его за истребитель F-14 ВВС Ирана.