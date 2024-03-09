О нас

США и Турция обязались работать над продвижением прочного мира между Баку и Ереваном

США и Турция обязались работать над продвижением прочного мира между Баку и Ереваном США и Турция обязались работать вместе над продвижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
9 марта 2024 г. 23:07
США и Турция обязались работать над продвижением прочного мира между Баку и Ереваном

США и Турция обязались работать вместе над продвижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении по случаю седьмого заседания Стратегического механизма Турция - США.

Как отмечается, госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан председательствовали на седьмом заседании американо-турецкого стратегического механизма 7-8 марта 2024 года в Вашингтоне.

"7 марта состоялись открытые, совместные стратегические дискуссии под руководством высокопоставленных чиновников Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Турции, за которыми последовала встреча госсекретаря Блинкена и министра Фидана 8 марта.

По Южному Кавказу Блинкен и Фидан обязались работать вместе над продвижением сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и согласились, что это будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благосостоянию", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Türkiyə Bakı ilə İrəvan arasında davamlı sülhün təşviqi üçün çalışacaqlar

Другие новости из категории

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции Южный Кавказ
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции Южный Кавказ
9 марта 2024 г. 21:30
На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины
На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины
9 марта 2024 г. 18:55
В Турции задержаны 20 членов левых террористических движений
В Турции задержаны 20 членов левых террористических движений
9 марта 2024 г. 15:46
Эрдоган: Международная система подвергает исламский мир дискриминации
Эрдоган: Международная система подвергает исламский мир дискриминации
9 марта 2024 г. 13:44
Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран
Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран
9 марта 2024 г. 12:56
Глава МИД Турции: РФ и Украина не планируют переговоры на данном этапе
Глава МИД Турции: РФ и Украина не планируют переговоры на данном этапе
9 марта 2024 г. 11:38
КНБ Казахстана расследует ликвидацию ФСБ России двух граждан, подозреваемых в терроризме
КНБ Казахстана расследует ликвидацию ФСБ России двух граждан, подозреваемых в терроризме
9 марта 2024 г. 11:31
Армянские СМИ: Уровень недоверия Пашиняна к своим соратникам растет
Армянские СМИ: Уровень недоверия Пашиняна к своим соратникам растет
9 марта 2024 г. 11:13
Хакан Фидан: Технические процессы связанные с поставками F-16 в Турцию уже начались
Хакан Фидан: Технические процессы связанные с поставками F-16 в Турцию уже начались
9 марта 2024 г. 10:22
Эксперт: Франция при закулисной поддержке США старается не допустить мира в регионе
Эксперт: Франция при закулисной поддержке США старается не допустить мира в регионе
9 марта 2024 г. 01:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi