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    Среди 13 обвиненных во вмешательстве в выборы в США один азербайджанец

    Им является 28-летний предприниматель Джейхун Асланов

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Минюст США выдвинул обвинения к 13 гражданам РФ во вмешательсьве в выборы в США в 2016-м году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу обвинительном заключении.

    Среди обвиненных есть один уроженец Азербайджана Асланов Джейхун Насими оглы.

    В список также включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

    Заместитель главного прокурора США Род Розенштейн отметил, что его страна намерена добиться экстрадиции 13 россиян.

    «Следуя простым процедурам, мы добьемся сотрудничества и экстрадиции»,- сказал он. 

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