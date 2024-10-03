Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в Грузии, подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в Грузии, подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он сообщил в соцсетях.

"Сегодня, согласно Конституции Грузии, я подписываю закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Я понимаю, что подписание этого закона вызовет критику со стороны некоторых зарубежных партнеров, но грузины никогда не боялись оценок других, когда наша вера, здравый смысл и преданность стране обязывали нас к этому, и когда мы видели, что цивилизационные течения идут не в том русле. На это у нас ушли тысячелетия. Так мы сохранили свою идентичность", - написал он.

Накануне стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов. Она вернула пакет законопроектов в парламент, но не воспользовалась правом вето.