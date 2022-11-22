Спецпредставители Узбекистана и Китая обсудили усилия по ситуации в Афганистане

Спецпредставители Узбекистана и Китая Исматулла Иргашев и Юэ Сяоюн обсудили усилия двух стран в мирном урегулировании в Афганистане.

Спецпредставители Узбекистана и Китая Исматулла Иргашев и Юэ Сяоюн обсудили усилия двух стран в мирном урегулировании в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, они обсудили вопрос оказания стране гуманитарной и иной помощи.

"Обозначено, что без выработки консолидированной позиции мирового сообщества в отношении новых властей Афганистана невозможно разрешение острого социально-гуманитарного кризиса, а также содействие установлению прочного мира и стабильности в стране", - говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Помимо этого, дипломаты отметили важность реализации на территории Афганистана различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-логистической сфере.