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Советник главы МВД Украины сообщил о похищении мэра Мелитополя российскими военными

Советник главы МВД Украины сообщил о похищении мэра Мелитополя российскими военными В пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой российских военнослужащих из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.
В регионе
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11 марта 2022 г. 18:35
Советник главы МВД Украины сообщил о похищении мэра Мелитополя российскими военными

В пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой российских военнослужащих из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, ранее он отказался от сотрудничества с российской стороной.

В своем Телеграмм-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что на голову Федорова во время похищения надели пластиковый мешок. Мэра задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Ранее И. Федоров рассказывал, что город, который захвачен российскими военными, находится на пороге гуманитарной катастрофы.

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