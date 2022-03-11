Советник главы МВД Украины сообщил о похищении мэра Мелитополя российскими военными

В пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой российских военнослужащих из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.

В пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой российских военнослужащих из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, ранее он отказался от сотрудничества с российской стороной.

В своем Телеграмм-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что на голову Федорова во время похищения надели пластиковый мешок. Мэра задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Ранее И. Федоров рассказывал, что город, который захвачен российскими военными, находится на пороге гуманитарной катастрофы.