Советник Эрдогана: Следствие близко к раскрытию дела об убийстве посла Карлова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие следственные органы близки к раскрытию дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Как передает Report, об этом в интервью "Россия 24" сообщил советник президента Турции Ильнур Чевик.

"Шестеро подозреваемых в причастности к этому преступлению задержаны, сам преступник убит, но мы можем проследить, с кем он общался перед совершением преступления. Эти разговоры могут быть полезны для расследования", - заявил советник.

По его словам, некоторые детали переписки убийцы сохранились и специалисты уже работают с данной информацией.

"Это серьезная улика. Я думаю, что скоро мы докопаемся до истины", - подчеркнул Ильнур Чевик.