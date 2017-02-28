 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Советник Эрдогана: Следствие близко к раскрытию дела об убийстве посла Карлова

    Некоторые детали переписки убийцы сохранились и специалисты уже работают с данной информацией

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие следственные органы близки к раскрытию дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.

    Как передает Report, об этом в интервью "Россия 24" сообщил советник президента Турции Ильнур Чевик.

    "Шестеро подозреваемых в причастности к этому преступлению задержаны, сам преступник убит, но мы можем проследить, с кем он общался перед совершением преступления. Эти разговоры могут быть полезны для расследования", - заявил советник.

    По его словам, некоторые детали переписки убийцы сохранились и специалисты уже работают с данной информацией.

    "Это серьезная улика. Я думаю, что скоро мы докопаемся до истины", - подчеркнул Ильнур Чевик.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi