Совершена атака на здание Генконсульства Турции в Косово

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В здание Генерального консульства Турции в столице Косово Приштине бросили коктейл Молотова.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusal Kanal, в результате атаки никто не пострадал.

Был потушен пожар в полицейском пункте перед зданием консульства, который вспыхнул во время атаки.

Посол Турции в Косово Кывылджым Кылыдж сделал заявление в связи со случившимся: "Нас разочаровало это событие в Косово, которого считаем другом и братом. Мы хотим, чтобы в скором времени началось расследование по этому делу. Подобная атака в Косово происходит впервые".

Были заменены стекла здания консульства, разбитые в результате атаки.