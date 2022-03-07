В Гааге состоится первое заседание суда по военным действиям России в Украине

Сегодня в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России, совершенных против Украины

Сегодня в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России, совершенных против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

"Сегодня, мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества дать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — отметил депутат.

Он напомнил, что Международный уголовный суд изучает именно военные преступления.

"Сегодня проходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не отвечает Конституции. В настоящее время Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", — пояснил Вениславский.

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров Международного уголовного суда по военным преступникам России", - сказал Вениславский.