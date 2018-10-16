Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанное главами двух регионов 26 сентября, cегодня вступило в силу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Он подчеркнул, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".

"Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", — уверен спикер. Он поблагодарил глав двух регионов за то, что "взяли на себя ответственность за столь судьбоносный шаг".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.