Снегопад в Москве установил столетний рекорд

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ На выходных в столице России Москве выпало рекордное за сто лет количество снега. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля.
По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.
К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных. Столичные власти призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а посещение школ сделали свободным.
По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве ослабнут сегодня.
News DepartmentАвтор новости
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