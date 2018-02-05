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    Снегопад в Москве установил столетний рекорд

    К уборке снега привлекли военных© RIA

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ На выходных в  столице России Москве выпало рекордное за сто лет количество снега. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

    Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. 

    По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

    К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных. Столичные власти призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а посещение школ сделали свободным.

    По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве ослабнут сегодня.

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