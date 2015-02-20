Снегопад создал проблемы на дорогах в Западной Грузии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Из-за интенсивного снегопада введены ограничения на автомагистрали Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (Западная Грузия). Об этом, как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в пятницу, 20 февраля.

На 36-72 км (перевал Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено передвижение автобусов с прицепом, полуприцепом и вместимостью более 30 мест, а для остального вида транспорта движение допустимо с использованием цепей.