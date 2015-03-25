​Снаряд из Сирии упал в Турции: 5 раненых

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Пять турецких граждан получили ранения в результате попадания снаряда из Сирии на территорию Турции в районе приграничного города Рейханлы на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкую армию.

"В ходе обстрела сирийской армией повстанцев, ракета или снаряд упал в в районе к востоку от Рейханлы в провинции Хатай", - заявили турецкие военные.

На месте взрыва снаряда осталась воронка глубиной семь метров.

Согласно сообщению турецкого генштаба, действуя в рамках необходимой обороны и законной защиты государственной границы, турецкие военные открыли ответный огонь в сторону артиллерийских позиций, откуда снаряд был выпущен.

По данным генштаба, снаряд был выпущен сирийскими правительственными войсками.