О нас

СМИ: В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов РФ

СМИ: В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов РФ В Иране, вероятно, начинается внутренний конфликт на фоне поставок дронов-камикадзе России. Публичные лица страны открыто выступают против такого экспорта в РФ.
В регионе
7 ноября 2022 г. 20:37
СМИ: В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов РФ

В Иране, вероятно, начинается внутренний конфликт на фоне поставок дронов-камикадзе России. Публичные лица страны открыто выступают против такого экспорта в РФ.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери написал, что правительству его страны необходимо посоветовать России соблюдать международные нормы, запретить использовать в войне беспилотники, которые были произведены в Иране, и поддерживать более тесные отношения с Украиной.

"Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?", - обратился Мохаджери к главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Также священнослужитель подчеркнул, что у иранских властей еще есть время изменить свою позицию по войне в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики Ирана.

"Самое меньшее, что Иран мог бы сделать по войне в Украине, это сначала провести переговоры с обеими сторонами, сформировав посреднический комитет, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня и прекращение войны. В первые дни начала войны Тегеран мог бы объявить Москве, что она не имеет права использовать беспилотники, предоставленные Ираном, в войне в Украине", - добавил он.

При этом бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади, объясняя недавнее заявление главы иранского МИД заявил, что дипломаты могли не знать об организации военным руководством страны поставок беспилотников в Россию после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее Абдоллахиян признал, что его страна передавала дроны Ирану, но якобы только до начала полномасштабной войны в Украине и в ограниченном количестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке KİV: "İranda dronların Rusiyaya ötürülməsi ilə əlaqədar daxili parçalanma başlayır"

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Прогноз погоды на День Победы
Прогноз погоды на День Победы
7 ноября 2022 г. 13:17
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi